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Lugano - Fenerbahçe maçının kahramanı Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler

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Lugano - Fenerbahçe maçının kahramanı Dzeko&#039;dan Mourinho&#039;ya övgü dolu sözler
Fenerbahçe, Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya karşı 3 gol atan Edin Dzeko, mücadele sonrası teknik direktörü Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı.

Fenerbahççe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Edin Dzeko, maç sonu değerlendirmelere bulundu.

Saha zeminini eleştiren 38 yaşındaki golcü, "Farklı bir maçtı sentetik çim olması nedeniyle. Buna da alışmamız gerekiyor. İlk dakikalarda maçın içinde değildik. Maça dair kötü olan maalesef 3 gol yedik. Maçın devamında giderek daha iyi oynadık ve birlikte oynadık. Çok pozitif bir sonuç oldu." dedi.

Lugano - Fenerbahçe maçının kahramanı Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler - 1. Resim

DZEKO: MOURINHO BÜYÜK BİR KARAKTER

Mourinho ile daha önce 1 ay beraber çalıştığını söyleyen Dzeko, "Çok büyük bir karakter. Her özelliği kendisinde biraz barındırıyor. Aynı zamanda çok komik birisi ama sinirlendiğinde de gerçekten sinirleniyor." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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