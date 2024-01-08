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İlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao'dan duygusal başlangıç
Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, Sevilla ile çıktığı İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında golle tanıştı. Brezilyalı oyuncu kaybettiği babasını anarak, duygusal anlar yaşadı.
Sevilla, İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında konuk olduğu Racing Ferrol takımını 2-1 mağlup ederek tur atladı.
Bu galibiyetle son 16 turuna kalan Endülüs ekibi, moral buldu.
MARCAO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, Sevilla'da ilk golünü kaydetti.
Brezilyalı stoper, gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Geçtiğimiz günlerde babasını da kaybeden Marcao, gol sonrası duygusal anlar yaşadı.
MARCAO'NUN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi