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    İlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao'dan duygusal başlangıç

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, Sevilla ile çıktığı İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında golle tanıştı. Brezilyalı oyuncu kaybettiği babasını anarak, duygusal anlar yaşadı.

    İlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao&#039;dan duygusal başlangıç
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sevilla, İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında konuk olduğu Racing Ferrol takımını 2-1 mağlup ederek tur atladı.

    Bu galibiyetle son 16 turuna kalan Endülüs ekibi, moral buldu.

    MARCAO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, Sevilla'da ilk golünü kaydetti.

    Brezilyalı stoper, gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

    Geçtiğimiz günlerde babasını da kaybeden Marcao, gol sonrası duygusal anlar yaşadı.

    MARCAO'NUN GOLÜ

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MarcaoSevillaGalatasaray
    Haberler > Spor > İlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao'dan duygusal başlangıç
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