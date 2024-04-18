"İlle de sen" diyen o takıma Arda Güler'den jet cevap! Real Madrid'in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

Real Madrid'in sezon sonunda kiralık olarak elden çıkarmak istediği iddia edilen Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Güler için Sevilla, Real Madrid'in kapısına dayandı.

Her ne kadar iddialara reddedilse de, sezon sonunda başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Arda Güler'in adı Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Sevilla ile anılmıştı. Bu takımlardan Sevilla'dan teklifini yaptı yapmasına ancak bakın ne cevap geldi.

Relevo'da yer alan habere göre; Sevilla Arda Güler ve Marc Guiu'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın, Güler'i geçen yaz da istediği ancak yüksek maliyetin buna engel olduğu belirtildi.

Ancak Güler'in, Real Madrid'de forma şansı bulamaması nedeniyle Sevilla yeniden harekete geçti fakat Güler çok net bir cevap verdi. Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takıma gitmek istiyor. Bu durumda Güler'i, Sevilla'dan uzaklaştırıyor.