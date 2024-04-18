Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > "İlle de sen" diyen o takıma Arda Güler'den jet cevap! Real Madrid'in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

"İlle de sen" diyen o takıma Arda Güler'den jet cevap! Real Madrid'in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
&quot;İlle de sen&quot; diyen o takıma Arda Güler&#039;den jet cevap! Real Madrid&#039;in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

Spor Haberleri

Real Madrid'in sezon sonunda kiralık olarak elden çıkarmak istediği iddia edilen Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Güler için Sevilla, Real Madrid'in kapısına dayandı.

Her ne kadar iddialara reddedilse de, sezon sonunda başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Arda Güler'in adı Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Sevilla ile anılmıştı. Bu takımlardan Sevilla'dan teklifini yaptı yapmasına ancak bakın ne cevap geldi. 

Relevo'da yer alan habere göre; Sevilla Arda Güler ve Marc Guiu'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın, Güler'i geçen yaz da istediği ancak yüksek maliyetin buna engel olduğu belirtildi. 

Ancak Güler'in, Real Madrid'de forma şansı bulamaması nedeniyle Sevilla yeniden harekete geçti fakat Güler çok net bir cevap verdi. Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takıma gitmek istiyor. Bu durumda Güler'i, Sevilla'dan uzaklaştırıyor. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Spor
Google, İsrail'le yapılan Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden çalışanlarını kovduEv sahibini öldüren kiracıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adayı oldu! - SporTFF başkanlığına flaş aday!TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler - SporSüper Lig'de 33.haftanın hakemleriÖZEL HABER | Beşiktaş'da teknik direktörlük için sıcak temas! Şenol Güneş'le görüşüldü - SporBeşiktaş ile Şenol Güneş'ten flaş görüşmeŞampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Ülke puanı ekstra katılım hakkı getirecek! O ülkeler... - SporÜlke puanı ekstra katılım hakkı getiriyorFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - SporFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli olduReal Madrid'e vedası kesinleşti! Arda Güler bu sezon sonu yolcu başkan Florentino Perez ayrılığı resmen açıkladı - SporBaşkan ayrılığı açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...