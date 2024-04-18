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Real Madrid Arda Güler'den sonra bir Türk'e daha kancayı taktı! Trabzonspor'a piyango vuracak

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Real Madrid Arda Güler&#039;den sonra bir Türk&#039;e daha kancayı taktı! Trabzonspor&#039;a piyango vuracak

Spor Haberleri

Sezon başında Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katmıştı. Eflatun-beyazlılar yine genç bir Türk futbolcunun peşinde. La Liga devi Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ı istiyor. İşte transfer planını hazırlayan Madrid ekibinin Çevikkan için gözden çıkardığı bedel.

Arda Güler'i sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna 6 yıllığına katan La Liga devi Real Madrid, bir başka genç yıldızı daha istiyor. Fransız medyasında yer alan habere göre o isim Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan. 

Real Madrid Arda Güler'den sonra bir Türk'e daha kancayı taktı! Trabzonspor'a piyango vuracak - 1. Resim

"Ancelotti, Arda Güler'den sonra bir Türk'ün daha hayalini" kuruyor başlığıyla verilen haberde "Madrid gelecek sezonlarda takımı güçlendirmek amacıyla genç yetenekleri aramaya devam ediyor Madrid kulübü gelecek yıl bir Türk oyuncuyu yakından takip edecek." ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamında da şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor yöneticileri Çevikkan'a güveniyor ve 10 milyon euro üzeri bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor. Bu Trabzonspor'un genç yeteneklere ne kadar önem verdiğini gösteriyor ancak bu durum Real Madrid'in onu yakından izlemesine engel değil"

Genç file bekçisinin Courtois ile benzer bir profilde olduğunu belirten Fransız sitesi, gelecekte de büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti.

 

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