Elveda Real Madrid! Arda Güler'in canına tak etti resti çekti! Yeni takımını böyle duyurdular rota Almanya

Geçtiğimiz günlerde, sezon sonunda Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında transfer iddiaları her geçen gün biraz daha artıyor. İspanyol basını bu kez Arda Güler'in yeni takımını yazdı. İşte Arda Güler'in bir sonraki rotası.

Mallorca maçında ilk 11'de başlaması beklenirken süre bile alamayana Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış ve sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderileceği ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bu fikre sıcak baktığı belirtilmişti.

Ramón Álvarez'in bu haberini daha sonra Fabrizio Romano yalanlamıştı. Ancak Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; bu iddia tamamen doğru. Şimdilik doğrulanmamasının nedeni ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester City maçı. Çünkü eflatun beyazlı yönetim, maçtan önce bu konunun viral olup, maçın önüne geçmesini istemiyor.

YENİ ROTA: ALMANYA

Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Güler'in yeni takımı hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. İspanya basınında yer alan habere göre Arda Güler, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen yolcusu. Eski bir Real Madrid oyuncusu olan Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen bu sezon parlayan bir performans sergilemiş, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Bayern Münih dominasyonunu yıkmıştı.