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Ancelotti kafayı Arda Güler'e bir taktı pir taktı! Real Madrid'den kovmak istiyor: "3 oyuncudan oluşan kara liste..."

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Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk kez Ocak 2024'te sahaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Mallorca maçında ilk 11'de yer alması beklenirken, süre bile alamayan Arda Güler hakkında, Foot Mercato'da çarpıcı bir haber yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana hem Türkiye'de hem de İspanya'da manşetlerden düşmeyen Arda Güler, süre bulamamaktan şikayetçi. 19 yaşındaki genç solak, bugüne kadar Real Madrid formasıyla sadece 98 dakika süre alabildi. 

Geçtiğimiz hafta sonu oynana Mallorca maçından önce de, ilk 11'de başlayacağı iddia edilen Güler'in, maçta süre bile alamaması sonrası, sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime ilettiği ve Ancelotti'nin kiralık olarak gönderme fikrine sıcak baktığı iddia edilmişti. Her ne kadar bu iddia Fabrizio Romano tarafından yalanlansa da, Avrupa basını Güler'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Ancelotti kafayı Arda Güler'e bir taktı pir taktı! Real Madrid'den kovmak istiyor:

"ANCELOTTI 3 OYUNCUYU GÖNDERMEK İSTİYOR"

Foot Mercato'da yer alan haberde; Ancelotti'nin güvenmediği 3 oyuncudan oluşan bir kara listesi olduğu ve bu listede Arda Güler'in de yer aldığı iddia edildi. 

Gelecek sezon için Kylian Mbappe ve Endrick transferlerinin artık kesin olduğunu belirten Foot Mercato, Ancelotti'nin kara listesinde Dani Ceballos, Fran Garcia ve Arda Güler'in yer aldığını iddia etti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Ancelotti kafayı Arda Güler'e bir taktı pir taktı! Real Madrid'den kovmak istiyor:

"Yerel basında yer alan haberlere göre Türk orta saha, forma giymediği için takımdan ayrılmak istiyor. Ancelotti Güler'in, takımın seviyesine yakın olmadığına inanıyor. Her şey Güler'in, bu yaz en olası seçenek olarak kiralık gönderilebileceği seçeneğine işaret ediyor."

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