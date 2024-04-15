Arda Turan'dan şikayetçi oldular! Akıllara zarar iddialar: "Evine 230 bin euroluk zarar..."

La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, şimdilerde Eyüpspor'la tarihte ilk kez Süper Lig'e çıkmayı kutluyor. Turan hakkında, İspanyol basınında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Barcelona'da oynadığı dönem oturduğu evin sahibinin iddiaları akıllara zarar.

Şimdilerde Eyüpspor'un başında olan Arda Turan hakkında bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giydiği İspanya'da, akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı. Turan'ın, Barcelona'da forma giydiği sırada oturduğu evin sahibi El Periodico de Espana adlı bir internet sitesine şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Turan, Katalan ekibinde forma giyerken 7 yatak odası, 9 banyo, 100 metrekarelik oturma odası, es yalıtımlı bir sinema odası, sanal bir gol odası, 8 araç kapasiteli bir garajı ve şehir manzaralı havuzu bulunan, 18 milyon Euro değerinde bir villada oturuyordu.

Bu evin sahibi Turan'ın 230 bin euro zarar verdiğini ve ödemediğini söyleyerek yeniden dava açtı. Arda ve arkadaşlarının bir maç izlerken golü kimin attığı konusunda iddialaşıp, televizyonun bin euroluk kumandasını havuza attıklarını söyledi. Mobilyalarda da sigara yanıkları da bıraktığını söyleyen ev sahibi, 230 bin euroluk zararın, 4 yıl önce ödenmesi gerektiğini belirtti.

Arda'nın evi ilk tuttuğu dönemdeki heyecanını anlatan ev sahibi Turan'ın "Yaşasın Barça" diye bağırdığını söyledi.

Ayrıca ev sahibi "perdelerin cinsel bir salıncak olarak kullanıldığı" yönünde ilginç bir iddiada bulundu."