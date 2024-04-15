Arda Güler'in Real Madrid'deki kaderi tamamen buna bağlı! Sezon sonunda gitmek istediği iddia edilmişti

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan ancak bir türlü beklediği süreyi alamayan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini, yönetime ilettiği iddia edilmişti. Peki Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor mu? İşte yaşanan son gelişmeler.

Arda Güler'in Real Madrid'deki akıbeti ne olacak? Önceki gün ortaya atılan bir iddia geniş yankı bulmuştu. Güler'in süre alamadığı için, Madrid yönetimine takımdan ayrılmak istediği, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de kiralık olarak gittiği takdirde bu fikre sıcak baktığı belirtilmişti.

Akabinde, yaptığı transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano bu iddiayı yalanlamıştı.

GİDECEK Mİ, KALACAK?

İspanya'daki geleceği tartışılan Güler'in, kaderinin EURO 2024'ten sonra belli olacağı iddia edildi. Romano Güler'in tamamen, EURO 2024'e odakladığını belirtti.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; başkan Florentino Perez, Güler'in takımdaki durumu hakkındaki son karar için biraz daha bekleyecek. Aceleci olmak istemeyen Perez oyuncunun, Ancelotti ile birlikte çalışmaya devam etmesini istiyor ve kiralık olarak da ayrılmasını istemiyor. Ancak oyuncu ayrılmayı talep ederse engel olunmayacak. Nihai karar ise Haziran ayına kadar verilecek.