Arda Güler'i oynatmadı yaylım ateşine tutuldu: "Embesil Ancelotti savaş çıksın istiyor" Real Madrid taraftarı çıldırdı

Arda Güler'e bir türlü süre vermeyen Carlo Ancelotti, Real Madrid taraftarları tarafından yaylım ateşine tutuldu. Güler'in ilk 11'de oynamasının beklendiği ancak süre bile alamadığı maç sonrası eflatun beyazlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Ancelotti'ye yüklendi.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler formayı sırtına ilk olarak Ocak 2024'te geçirmişti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre verme konusunda cimri davrandığı Arda Güler hakkında, Mallorca maçında ilk 11'de başlayacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak önceki gün oynanan ve Real Madrid'in biraz zorlanarak 2-0'lık skorla kazandığı maçta Güler değil 11'de başlamak, süre bile alamadı. Güler'in bir kez daha forma giyememesi sonrası sosyal medya karıştı.

"EMBESİL ANCELOTTI"

Arda Güler'in süre alamaması sadece Türk sporseverleri değil, Real Madrid taraftarını da çileden çıkardı. Mallorca maçının ilk 11'nin açıklandığı paylaşımın altı, Ancelotti'ye yönelik sert yorumlarla doldu taştı. İşte o yorumlardan bazıları;

@Castillo__Rm: Arda Güler, uçak düşse bile oynamaz!

@MLdudikof: Bu, Arda'nın kendi hatası. Eğer Madrid yerine Barcelona'ya gitseydi, Barça ona daha fazla şans tanırdı. Real Madrid genç oyuncular için hiçbir zaman ideal bir takım olmadı.

@GxldeDeLaRosa: Arda Güler antrenmanlarda bile oynamıyor, değil mi?

@Vaxin88: Arda Güler yaşıyor mu? Madrid için oynasın demiyorum, gerçekten hayatta mı diye soruyorum.

@TrebleC54920324: Arda Güler'in hiç şansı yok. 4-0 olsa bile 85'te oyuna girebilir. Sezon sonunda başka bir takıma kiralanmayı kabul etmeli.

@way_stretch: Arda Güler... Carlo tam anlamıyla sabrımızı sınıyorsun!

@Marc_Eldoctor: Ceballos ve Arda Güler, Real Madrid oyuncusu değil mi? - Bellingham ve Valverde neden yedek kulübesinde olamıyor? Ancelotti tam bir baş belası! Bu hiç mantıklı değil.

@FranDeltaPWR: Carlo, Türkiye'nin bize savaş ilan etmesini istiyor!

@AbadouFollow: Embesil hocamız, Arda Güler ve Fran Garcia'yı oynatmıyor. Manchester City bizden iki saat önce, daha rahat kadroyla oynadı ve bizden daha rahat edecekler. Bizim gibi değiller. Bizimkiler Mallorca'dan korkuyor!