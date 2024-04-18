Real Madrid'e vedası kesinleşti! Arda Güler bu sezon sonu yolcu başkan Florentino Perez ayrılığı resmen açıkladı

Sezon başında Fenerbahçe'den, La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanya günleri pek iyi geçemedi. Süre bulamayan 19 yaşındaki genç yıldızın, sezon sonunda Madrid ekibinden ayrılacağı iddialarına başka Florentino Perez'den açıklama geldi. İşte detaylar...

İspanyol basınının "Arda Güler, sezon sonunda Real Madrid'den kiralık olacak ayrılacak" haberinin ardından sular durulmuyor. Fabrizio Romano ise bu haberi yalanlamış ancak daha sonrasında Madrid yönetiminin, bu ayrılığın Manchester City maçı öncesi konuşulmasını istemediği için yalanlattığı iddia edilmişti.

Peki Arda Güler'in, Real Madrid'deki geleceği ne olacak

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Türk oyuncu oynamak istiyor ve yedek kalmaktan dolayı rahatsız olduğunu yönetime belirtti. Her ne kadar takım arkadaşları ona sabırlı olmasını söylese de Güler, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim ise bu talebe "Kiralık olarak ayrılabilirsin" cevabını verdi.

Güler'in adı daha önce eski bir Real Madridli olan Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen ile anılmıştı. Deportivo'daki haberde ise Güler'in şu an için bir kulüple gerçekleştirmediği ancak Borussia Dortmund'un şimdiden Güler için sıraya girdiği belirtildi.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre de; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Güler'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Perez "Ayrılacak oyuncular ve transfer edilecek isimler sezonu bitirdiğimizde ele alınacak, şimdi zamanı değil..."