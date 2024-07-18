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İngiltere'de teknik direktör koltuğuna ilk aday belli oldu! EURO 2024'te Southgate'i eleştirmişti

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İngiltere&#039;de teknik direktör koltuğuna ilk aday belli oldu! EURO 2024&#039;te Southgate&#039;i eleştirmişti
Gareth Southgate, Ange Postecoglou, İngiltere Futbol Federasyonu, Haber

Spor Haberleri

İngiltere Futbol Federasyonu, takımdan ayrılan Gareth Southgate'in yerine ilk teknik direktör adayı belirledi. Federasyonun takımın başına Ange Postecoglou'nu getirmeyi planladığı iddia edildi.

İngiltere Milli Takımı'nda kaybedilen İspanya finalinin ardından Teknik Direktör Gareth Southgate görevinden istifa etti. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren İngiltere Futbol Federasyonu'nun ilk adayı ortaya çıktı.

İLK ADAY POSTECOGLOU 

The Telegraph'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Tottenham'ın başına geçen Ange Postecoglou İngiltere Milli Takımı'nın adayları arasında yer alıyor.

İngiltere'de teknik direktör koltuğuna ilk aday belli oldu! EURO 2024'te Southgate'i eleştirmişti - 1. Resim

EURO 2024'TE OYUNU ELEŞTİRMİŞTİ

Postecoglou, EURO 2024'te Southgate'in oyun anlayışı hakkında; "Form açısından, oyuncular açısından biraz daha özgür ve özgüvenli oynamaya ihtiyaçları var. Oyun yavaş oynanıyor, bunu terse çevirmeliler. Bu kadro iyisini yapabilir. Bence bu sorunları görmezden gelirseniz turnuvanın bir noktasında bu karşınıza çıkacaktır." demişti. 

Düzenleyen:  - Spor
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