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Inter'le şampiyon olan Hakan Çalhanoğlu Milli Takım eleştirilerini duyunca küplere bindi: "Boş yapmayın"

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Inter&#039;le şampiyon olan Hakan Çalhanoğlu Milli Takım eleştirilerini duyunca küplere bindi: &quot;Boş yapmayın&quot;

Spor Haberleri

Milan'ı 2-1 mağlup edip, Serie A'nın bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında Milli Takım eleştirisi karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Milan'ı deplasmanda 2-1 yenip, Serie A şampiyonu olarak 2.yıldızı alan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında sinirlerine hakim olamadı. Çalhanoğlu, canlı yayındaki Milli Takım eleştirileri karşısında sessiz kalamadı. 

Inter'le şampiyon olan Hakan Çalhanoğlu Milli Takım eleştirilerini duyunca küplere bindi:

30 yaşındaki Çalhanoğlu yorum kısmındaki "Milli takımda da oyna" sözleri sonrası "Boş boş konuşuyorlar ya, yemin ediyorum sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar, boş yapmasınlar ya" cevabını verdi. 


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