İsmail Kartal "Çalıştık" demişti! Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında büyük skandal ortaya çıktı! Meğer...

3-2'nin rövaşında, penaltı atışları sonucu UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Cengiz Ünder, Tadic ve Bonucci'nin penaltı altışlarını kaçırması sonucu Avrupa'ya veda edilmesinin ardından bakın hangi gerçek gün yüzüne çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nde, Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe Atina'daki 3-2'nin rövaşında normal süresini 1-0 kazandığı karşılaşmada, Olympiakos'a seri penaltı atışları sonrası mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

KAÇAN 3 PENALTI FİŞİ ÇEKTİ

Sarı-lacivertliler penaltı atışlarını sırayla Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Djiku ve Bonucci attı. Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci'nin vuruşları kaleci Tzolakis'e takıldı.

Maçın ardından ise skandal bir iddia ortaya atıldı.

"PENALTI ÇALIŞILMAMIŞ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, hafta içi penaltı atışı çalışmadı. Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir bilgi vereyim, direkt takım içinden bilgi. Fenerbahçe penaltı falan çalışmamış. Yalandan düdükle beraber herkes kafasına göre vurup devam etmiş."

İSMAİL KARTAL "ÇALIŞTIK" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal müsabaka öncesi yapılan basın toplantısında "Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da belki yine olacak. İnşallah penaltılara kalmaz." şeklinde konuşmuştu.

Penaltı atışlarıyla ilgili ilginç bir detay daha var. Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltı atışları kalecinin sol tarafına yaptı ve 3'ü de kaçtı.