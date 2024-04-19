Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin 3 penaltısını çıkaran kaleci Tzolakis'ten 'muska' itirafı! Olympiakos'u yarı finale taşıdı

Fenerbahçe'nin 3 penaltısını çıkaran kaleci Tzolakis'ten 'muska' itirafı! Olympiakos'u yarı finale taşıdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin 3 penaltısını çıkaran kaleci Tzolakis&#039;ten &#039;muska&#039; itirafı! Olympiakos&#039;u yarı finale taşıdı

Spor Haberleri

Normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık zaferiyle sonuçlanan, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçı penaltılara gitti. Sarı-lacivertlilerde Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltı atışlarından yararlanmadı ve Kanarya'nın Avrupa hayalleri sona erdi. Karşılaşmada kurtardığı 3 penaltıyla takımını adeta sırtlayan Olmypiakos kalecisi Tzolakis karşılaşma sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Atina'da 3-2 kaybettiği Olympiakos'u önceki akşam Kadıköy'de ağırladı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe zaferiyle sonuçlanan ve penaltılara giden karşılaşma sarı-lacivertliler kaçan 3 penaltı sonrası Avrupa defterini kapattı.

Karşılaşmada 3 penaltı kurtarışı yapan Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis maç sonrası yaptığı itirafla çok konuşuldu. "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

Fenerbahçe'nin 3 penaltısını çıkaran kaleci Tzolakis'ten 'muska' itirafı! Olympiakos'u yarı finale taşıdı - 1. Resim

"BABAM BANA MUSKA VERDİ"

21 yaşındaki genç kaleci ayrıca çarpıcı bir itirafta da bulundu. Babasının kendisine muska verdiğini söyleyen genç file bekçisi "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
'Bana deli dediler' deyip iki kişiyi bıçakladı: Bana baş kaldıranın başını keserim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olacak iş değil! Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket yanına kaldı! Podence hem faul yaptı hem de hareket çekti - SporHem faul yaptı hem de hareket çekti Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı - SporFenerbahçe elendi Melo yine yapacağını yaptıCengiz Ünder istenmeyen adam oldu! Elvir Elvir Baljic yerden yere vurdu: "Sana 15 milyon euro verildi yazık" - Spor"Sana 15 milyon euro verildi yazık ya "Fenerbahçe maçı öncesi haddini aşan Yunan basını galibiyet sonrası sınırı aştı: "Konstantinopolis düştü" - SporYunan basını haddini aşmaya devam ediyorFenerbahçe Olimpiakos'a penaltılarla elendi: Kahır mektubu - SporKahır mektubuHollandalı çalıştırıcı yeniden Beşiktaş’ın gündeminde: Bronckhorst aşkı depreşti - SporBronckhorst aşkı depreşti
Sonraki Haber Yükleniyor...