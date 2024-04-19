Fenerbahçe'nin 3 penaltısını çıkaran kaleci Tzolakis'ten 'muska' itirafı! Olympiakos'u yarı finale taşıdı

Normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık zaferiyle sonuçlanan, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçı penaltılara gitti. Sarı-lacivertlilerde Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltı atışlarından yararlanmadı ve Kanarya'nın Avrupa hayalleri sona erdi. Karşılaşmada kurtardığı 3 penaltıyla takımını adeta sırtlayan Olmypiakos kalecisi Tzolakis karşılaşma sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Atina'da 3-2 kaybettiği Olympiakos'u önceki akşam Kadıköy'de ağırladı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe zaferiyle sonuçlanan ve penaltılara giden karşılaşma sarı-lacivertliler kaçan 3 penaltı sonrası Avrupa defterini kapattı.

Karşılaşmada 3 penaltı kurtarışı yapan Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis maç sonrası yaptığı itirafla çok konuşuldu. "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

"BABAM BANA MUSKA VERDİ"

21 yaşındaki genç kaleci ayrıca çarpıcı bir itirafta da bulundu. Babasının kendisine muska verdiğini söyleyen genç file bekçisi "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.