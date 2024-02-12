İsmail Kartal konusunda Ali Koç'u kandırdılar! Bu kadro Okan Buruk'un elinde olsaydı Fenerbahçe şu anda namağluptu

Süper Lig'in 25.haftasında Ülker Stadı'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozulurken, kritik 90 dakikanın ardından Ümit Özat'ın İsmail Kartal'ı sert bir dille eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Özat'ın gündeme damga vuran o açıklamaları...

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği haftada evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaçan 2 puanın ardından kıyamet koptu. Kritik 90 dakikanın ardından Ümit Özat 'BTV' kanalında çok önemli açıklamalarda bulunurken, ünlü yorumcunun 'Ali Koç'u İsmail Kartal konusunda kandırdılar' sözleri oldukça dikkat çekti. İşte Fenerbahçe eski kaptanının gündeme damga vuran o sözleri...

ALİ KOÇ'U KANDIRDILAR

Ben demedim mi İsmail Kartal bu takımın hocası değil, Fenerbahçe şampiyon olmazsa bu İsmail Kartal'a yazmaz, Galatasaray hoca gücüyle Fenerbahçe futbolcu gücüyle buralara kadar geldi demedim mi? Vitor Pereira döneminde aradaki puan farkını kapattılar diye takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getirdiler. Ali Koç'u İsmail Kartal konusunda kandırdılar. Bu kadro Okan Buruk'un elinde olsaydı şu anda Fenerbahçe namağluptu.

İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCILARI ŞOVMENLİK YAPIYORLAR

İsmail Kartal cesur bir teknik direktör değil. Oyunu okuyamıyorsun hocam kusura bakma. Sen Fatih Tekke'nin pasla çıkma oyununu mat edemiyorsan kusura bakma Fenerbahçe'nin hocası değilsin. İsmail Kartal'ın 4 tane yardımcısı hocanın yanına geliyorlar bir şeyler söyleyip söyleyip gidiyorlar, Okan Buruk'un kaç yardımcısı var, 1 tane o da İrfan hoca o kadar.

ÇAĞLAR OYNAMA SÖZÜ ALMIŞ

Bir teknik direktör kafasında bir maçı elli defa oynaması lazım. Bir oyun her zaman 2-0, 3-0, 4-0 kazanılmaz bazen 1-0'ı da koruman lazım. Antalya deplasmanında 1-0 öndesin kapandın 2'yi buldun. Burada da 2-1 öndesin al Bonucci'yi 5'liye dön kim sana ne diyecek? Çağlar Söyüncü belli ki oynama sözü almış, tamam senin 1.stoperin Çağlar. Djiku'nun 2. golde adama vurdurduğu topu gördünüz mü?

Bu Szymanski'yi Alex'le kıyasladılar, adamın 10 haftadır esamesi okunmuyor bu adama 15 milyon euro verildi. En iyi İrfan Can Kahveci yedek kalıyor. Kes Szymanski'yi yap Krunic-İrfan-İsmail, Dzeko-Tadic-Cengiz ne olacak? Bu adamı Başakşehir'de nerede oynuyor diye beğendiniz? 8 numarada, ya bu adam 4 yıldır sağ önde oynuyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA BAŞARI ALİ KOÇ'A YAZAR

Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun ofansta yaptığına bakıyor, bu adamın sol bekte kaçıncı gol yedirişi kimse buna bakmıyor. Kes Szymanski'yi koy oraya Ferdi'yi, yani alternatiflerini içerden bulman lazım. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa bu Ali Koç ve futbolculara yazar. Ahmet Ketenci Muslera için bir kere hızlı atak başlatmadı dedin hadi Alanya da hızlı atak başlatmadı bunu da söyle bakayım. Dün Deniz Türüç'ü hedef gösterdin o da seni Galatasaray maçında not etti.

FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALMALIYDI

Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı, penaltı değil. Cengiz Ünder'in Balkovec'e yaptığı hareket ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı bence Fenerbahçe 10 kişi kalmalıydı. Tadic'in pozisyonu da kırmızı kartlık bir pozisyon.