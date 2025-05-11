İstanbul ekibinin radarında bu kez Abraham var! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kaldı, ekiplerin önümüzdeki sezon için hazırlıkları hız kazandı. Şampiyonluğu hedefleyen İstanbul ekibinden bomba bir hamle geldi. Mourinho'nun eski öğrencisi, Türkiye yolunda. İşte detaylar...

Süper Lig'de 35'inci haftanın tamamlanmasına sayılı saatler kaldı, şampiyonluk yolunda kritik eşik aşıldı. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sarı kırmızılılara büyük avantaj sağlarken, önümüzdeki sezon için çalışmalar da hızlandı.

Sezona flaş transferlerle başlayarak şampiyonluğu hedefleyecek olan ekipler, kadrolarını yıldız isimlerle süslemek için harekete geçti. 27 yaşındaki golcü Tammy Abraham'ın adı ise gündeme bomba gibi düştü.

GÖZÜ ESKİ ÖĞRENCİSİNDE

Takvim'in haberine göre; önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de öncelikli hedef santrfor transferi. Cenk Tosun'un vedası ve En-Nesyri'nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Milan'ın geçen yaz kiraladığı 27 yaşındaki yıldız için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında. 15 milyon euro piyasa değeri olan yıldız forvetin 2027'de Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor.

Sarı lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun isteği üzerine transfer için Abraham ve İtalyan ekibi ile temasa geçeceği öne sürülüyor. 1.94 boyundaki golcünün fizik gücü ve tempolu oyunu ile uzun vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.