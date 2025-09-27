Milli cimnastikçilerden altın madalya

Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Szombathely kentindeki organizasyonda Ferhat ve Mehmet, alet finallerinde yarıştı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde elde ettiği 14.000 puanla, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde aldığı 13.900 puanla altın madalyanın sahibi oldu.