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Fenerbahçe'de yol ayrımı! Beklentilerin altında kalan isim veda ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de yol ayrımı! Beklentilerin altında kalan isim veda ediyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isim, beklentilerin altında kaldı. İddiaya göre sarı lacivertliler, Diego Carlos ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile hedefi adeta 12'den vuran ve futbolcudan büyük verim alan Fenerbahçe, Diego Carlos'tan ise beklediğini alamadı.

OYUNDAN ALINAN İLK İSİM OLDU

Sabah'ın haberine göre; 10 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan alınan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.

Beklentilerin altında kalan ve senelik 4 milyon euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

5 MAÇTA 188 DAKİKA FORMA GİYDİ

Sarı lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusun 5 maçta forma giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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