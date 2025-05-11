Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye teklifi olay oldu! "Hemen 5 tane isim vereyim"

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanındaki kritik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe için çok çarpıcı ifadeler kullandı. Teklifi ise sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol TV'de değerlendiren Sergen Yalçın, Okan Buruk'un devre arasında takıma ciddi bir fırça attığını öne sürdü. Yalçın, "Çünkü ilk yarıda rehavet içinde bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda rakibi yarı sahadan çıkarmadılar ve zorlanmadan kazandılar" dedi.

"OSİMHEN GİDERSE DE..."

Galatasaray'ın Osimhen'le anlaşıp 1-2 takviye yapması halinde gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olacağını söyleyen Yalçın, "Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Osimhen giderse de Galatasaray yenisini alır. Galatasaray, iyi santrforlar buluyor. İyi araştırırsan ve iyi para verirsen oyuncu var" ifadelerini kullandı.

"HEMEN 5 TANE İSİM VEREYİM"

Candaş Tolga Işık'ın "Fenerbahçe neden bulamadı o zaman?" sorusuna cevap veren Sergen Yalçın, dikkat çeken sözler sarf etti. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Ben vereyim hemen 5 tane isim. Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 tane isim vereyim. 1 değil, 5 tane vereyim. Zor değil yani bu. Sadece araştırın. Avrupa'da çok önemli santrforlar var, Osimhen gibi tutunamayanlar var, genç olup çıkış yapmak isteyenler var. Yeter ki araştırın, hazıra konmayın."

"10 ÜZERİNDEN 7-8 OYNUYORSA..."

Son olarak Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a değinen Sergen Yalçın, "Barış Alper için ortalamanın altında olduğunu düşünmüyorum. Ben ortalamasının bu olduğunu ve Galatasaray'a 2 senedir çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Barış Alper 10 üzerinden 7-8 oynuyorsa büyük iş" diyerek sözlerini tamamladı.