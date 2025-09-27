İtalya'da sokaklar karıştı! Filistin gösterilerinde halk ve polis karşı karşıya

İtalya’nın kuzeyindeki Torino kentinde Filistin’e destek için düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında çıkan olaylarda en az 10 kişi yaralandı.

TORİNO'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNDE ÇATIŞMA: EN AZ 10 YARALI

İtalyan haber ajansı ANSA'dan edinilen bilgilere göre, göstericilerin, “Bize yol verin, insanlığınızı istiyoruz” sloganları eşliğinde kente girmek istemesi üzerine polis müdahalesi yaşandı. Protestocuların cam şişe, taş, el feneri, sis bombası ve havai fişeklerle saldırdığı, polisin ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği bildirildi.

Filistin’le dayanışma amacıyla başlatılan gösteriler son günlerde ülke geneline yayılıyor. Roma, Milano, Napoli ve Bologna’da cuma günü başlayan eylemler, cumartesi günü Floransa, Pisa, Ancona, Trieste, Bari ve Alessandria’ya sıçradı. 4 Ekim’de başkent Roma’da kitlesel bir ulusal protesto planlanıyor.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

Gazze’deki insani krizin de eylemlere ivme kazandırdığı ifade ediliyor. İsrail, 2 Mart’tan bu yana bölgedeki geçişleri tamamen kapatarak gıda ve yardım konvoylarının girişini engelliyor. Sınırlı sayıda yardımın ise silahlı gruplar tarafından yağmalandığı, Gazze makamlarının bu durumdan İsrail’i sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 66 bini aştı. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu, bombardımanların bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği ve açlık ile hastalıkların yayılmasına yol açtığı kaydedildi.