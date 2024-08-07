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İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbulspor&#039;un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konduğunu açıkladı. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve İstanbulsporlu futbolcular 19 yaşındaki Baran'ı hastanede ziyaret ederek moral verdi.

İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 

Genç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi.

İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı - 1. Resim

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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