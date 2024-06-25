İtalya tur biletini son saniyede aldı! Hırvatistan ile puanlar paylaşıldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. 90+8'de eşitlik sayısını bulan İtalya üst tura çıktı.
Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te B Grubu'nda maçlar tamamlandı. B Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan ve İtalya karşı karşıya geldi.
İTALYA TUR BİLETİNİ ALDI
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken Hırvatistan ikinci yarıda Luka Modric'le öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle girilirken 90+8'de Mattia Zaccagni İtalya adına beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1 tamamlanırken puanını 4 yapan İtalya tur biletini aldı.
Hırvatistan ise grubunu üçüncü sırada bitirdi. Grupta İspanya, daha önce liderliği garantilemişti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi