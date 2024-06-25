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İtalya tur biletini son saniyede aldı! Hırvatistan ile puanlar paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya tur biletini son saniyede aldı! Hırvatistan ile puanlar paylaşıldı
Euro 2024, Hırvatistan, İtalya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. 90+8'de eşitlik sayısını bulan İtalya üst tura çıktı.

Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te B Grubu'nda maçlar tamamlandı. B Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan ve İtalya karşı karşıya geldi.

İTALYA TUR BİLETİNİ ALDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken Hırvatistan ikinci yarıda Luka Modric'le öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle girilirken 90+8'de Mattia Zaccagni İtalya adına beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1 tamamlanırken puanını 4 yapan İtalya tur biletini aldı.

Hırvatistan ise grubunu üçüncü sırada bitirdi. Grupta İspanya, daha önce liderliği garantilemişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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