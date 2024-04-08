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Joao Pedro Süper Lig'e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdi

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Joao Pedro Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başı Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun takıma geri döneceği öğrenildi. Yeni sezon kampında yer alması beklenen Pedro için İsmail Kartal'ın raporu beklenecek.

Geçen sezon Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, 1 sezonluk İstanbul macerasından sonra ülkesi Brezilya'nın yolunu tutmuştu.

Gremio'da kiralık oynayan 32 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.

Sports Digitale'de yer alan habere göre Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, İstanbul'a gelecek.

Haberde sarı-lacivertli takımın gelecek planlarında bulunmayan oyuncu için temsilcisi,  Fenerbahçe ile İstanbul'da fesih görüşmesi gerçekleştirecek.

Joao Pedro Süper Lig'e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdi - 1. Resim

JOAO PEDRO'NUN GREMIO KARNESİ

Bu sezon Gremio formasıyla 15 maçta görev yapan Joao Pedro, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

3.5 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe 30 Haziran 2025'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Pedro için Cagliari'ye 4.68 milyon euro bonservis ödemişti.

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