UEFA'dan Fenerbahçe'nin cezasıyla ilgili yeni karar

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

UEFA, Union Saint-Gilloise ile oynanan son 16 turu maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye deplasmana seyirci götürme yasağı verildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, taraftar olayları, havai fişek yakılması ve sahaya yabancı cisim atılması sebebiyle uygulamanın yapıldığı aktarıldı.

CEZA İNDİRİLDİ VE ERTELENDİ

UEFA daha önce verdiği 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme yasağını 1 maça düşürdü. Ceza için 2 yıl erteleme kararı alındı. Fenerbahçe yeni bir ceza almazsa Olympiakos deplasmanı sonrasında deplasmanda seyircisine kavuşacak.