Jose Mourinho, Lugano - Fenerbahçe maçı öncesi sitem etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak.

Yarınki mücadele öncesi basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, "Buraya gelme kararımdan çok mutluyum. Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her şey aşama aşama gelişiyor. Takıma son katılan grupla sadece 3 idman yapabildik. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir maç yapmak." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO'DAN ÇİM SİTEMİ

Kazanmak için geldiklerini söyleyen Jose Mourinho, "Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum. Sentetik çim ev sahibi takımın kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı mutluyum." dedi.

Lugano şehrinin kendisi için önemli olduğunu aktaran Portekizli hoca, "Güzel sözler için rakip teknik direktör Mattia Croci-Torti'ye teşekkür ediyorum. Takımını organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu anlamda büyük bir iş başardılar diyebilirim." görüşlerini dile getirdi.