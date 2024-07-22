Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan'ın yeni takımı şaşırttı

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Tolgay Arslan, kariyerini Japonya'da sürdürecek. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de oynamaya devam edecek

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de oynamaya devam edecek

Japonya Ligi ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulubün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli orta saha, "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırıyor ve takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Daha önce olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de forma giyen Tolgay, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terletmişti.

Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Japonya'ya gidecek olması sporseverleri şaşırttı.

Kariyerinde 495 maça çıkan Tolgay Arslan, 76 gol ve 41 asist katkısında bulundu.

Futbol hayatına Borussia Dortmund'da başlayan Arslan, sırasıyla Hamburg, Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne takımlarını giydi.