Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de oynamaya devam edecek

Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan milli futbolcu Serdar Dursun'un yeni sezon için Alanyaspor ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

Beşiktaş Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden birçok teklif alan Serdar Dursun'un yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu.

Nazım Türknas'ın haberine göre; milli futbolcu, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile anlaştı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarını giyen Serdar Dursun, 35 maçta 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

Bundesliga 2 ekiplerinden de teklif alan 32 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de kalmayı tercih etti.

2020-2021 sezonunda Darmsdat forması giyen Serdar, 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol krallığı yaşamıştı.