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Beşiktaş Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

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Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda iddialı bir takımla şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş; Rafa Silva, Paulista ve Immobile gibi yıldızların ardından bir isme daha imza attırdı.

CAN KELEŞ BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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