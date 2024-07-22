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Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devrede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Batshuayi&#039;nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devrede
Ryan Kent, Fenerbahçe, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer hareketliliği hem gelen hem de giden oyuncularla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferinin ardından, Ryan Kent'in ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyor.

Sezon başında İskoçya'nın Rangers takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmekte zorlanmıştı.

Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devrede - 1. Resim

27 yaşındaki futbolcunun lisansı dahi askıya alınmıştı ve Fenerbahçe, Kent'i göndermeyi planlıyordu.

Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devrede - 2. Resim

İngiliz oyuncunun menajeri, yurt dışındaki birçok kulüple temas halindeyken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'i transfer etmek istemesi üzerine Siyah-beyazlılar devreye girdi.

2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Kent'in, Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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