Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe gidiyor! Beşiktaş Ryan Kent için devrede

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer hareketliliği hem gelen hem de giden oyuncularla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferinin ardından, Ryan Kent'in ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyor.

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