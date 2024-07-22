Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç totemini bozuyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir yaptığı totemi bu sene bozacağını söyledi. Uğur olarak sarı-lacivertli takımın iç saha maçlarını statta izlemeyen Koç, artık totemini bozacağını ve bu sene tüm müsabakalara gideceğini ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın son durumu ve transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulunurken, uzun süredir inandığı ve uyguladığı bir totemi bu sene bozacağını ifade etti.

"1 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Ekol TV'ye konuşan Koç, "Transferler konusunda da bağırıp çağırıyordu taraftar. Seçim biter bitmez olacak diye. Son yılların en erken transferlerini yaptık. 1 tane forvet transferimiz kaldı. Orada belli mesafe kat ettik. B ve C planlarını da geliştiriyoruz. Birazcık sabır birazcık insaf talep ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

Cenk Tosun'un transferini değerlendiren Koç, "Cenk Tosun'dan tabii ki umutluyum. Cenk'in babası çok iyi Fenerbahçelidir. Talihsiz sakatlıklar yaşamasaydı... Ama Cenk'in fundamentali çok kuvvetli. İnşallah Beşiktaş'a hizmet ettiği gibi Fenerbahçe'ye de hizmet edebilir. Turnuvada az süre aldı ama çok iyi bir gol attı.

Ben bu sene Bartuğ'dan çok ümitliyim. Çok çok. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu." ifadelerini kullandı.

KOÇ TOTEMİ BIRAKIYOR

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında tribünde yer almayan ve bunu bir totem olarak yapan Koç, bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Koç, "Ben gidiyorum İsviçre'ye. Bu sene inşallah maçlara gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Ali Koç geçen sezon sarı-lacivertli ekibin Konferans Ligi'nde oynadığı Union Berlin mücadelesini UEFA Başkanı Ceferin geldiği için tribünde izlemişti. Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.