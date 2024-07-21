İspanyol medyası Fenerbahçe ve Sevilla arasındaki En-Nesyri anlaşmasının detaylarını açıkladı

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen En-Nesyri transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyla ve kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Sevilla arasındaki anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe forvet transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu hafta sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin, Sevilla ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE MUTLU SONA YAKLAŞTI

Estadio Deportivo kaynaklı habere göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile 18+7 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yine haberde yer alan detaya göre; Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

EN-NESYRİ'NİN KARİYERİ

4 sezondur Sevilla forması giyen Faslı forvet, toplam 196 maçta görev aldı ve 73 gol katkısı verdi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncu en yüksek piyasa değerine (40 milyon Euro) 2021 yılında ulaştı.