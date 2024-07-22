Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde 3. tur rakibi bugün belli olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 08:58 - Güncelleme:

Uefa Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Avrupa Kupaları, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken sarı lacivertli ekip İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşirken rakiplerde belli olacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin rakibi kim, belli oldu mu merak ediyor.