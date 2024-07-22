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Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde 3. tur rakibi bugün belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Uefa Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Avrupa Kupaları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken sarı lacivertli ekip İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşirken rakiplerde belli olacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin rakibi kim, belli oldu mu merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşirken Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın muhtemel rakipleri de bekleniyor. 

FB, yarın Lugano ile mücadele ederken maçı kazanması halinde kiminle eşleşeceği de belli olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Henüz kura çekilmezken Fenerbahçe'nin Lugano maçını kazanması halinde muhtemel rakipleri arasında Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille yer aldı.

Karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise Avrupa Ligi'nde Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga, Dinamo Kiev, Partizan, Sheriff ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde 3. tur rakibi bugün belli olacak - 1. Resim

FENERBAHÇE LUGANO'YA ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turuna seri başı olarak giren FB, Lugano mücadelesinin galibi olursa 2. torbada olacak. Bugün çekilecek olan kura sonucunda muhtemel rakiplerinden bir tanesi netleşecek.

Lugano'ya karşı mağlup olması halinde ise Avrupa Ligi kuraları 15.00'te çekilirken sarı lacivertlilerin rakipleri arasında Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga, Dinamo Kiev, Partizan, Sheriff yer alıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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