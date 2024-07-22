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Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi!
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'nun göndermek istediği isimler belli oldu, 6 isme çizik atıldı. UEFA’ya 25 kişilik kadroyu gönderdi....

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu için UEFA’ya 25 kişilik kadroyu gönderdi. Teknik direktör Jose Mourinho; Luan Peres, Emre Mor, Umut Nayir, Rade Krunic, Miguel Crespo ve Ryan Kent’i listeye yazmadı. Böylece Portekizli teknik adamın göndermek istediği isimler de netleşmiş oldu. Sarı lacivertliler maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda iki değişiklik yapabilecek. 

BARTUĞ FORMAYI KAPTI 

Yenilerin tamamı kadroda yer alırken, En Nesyri transferi yetiştirilirse Mourinho listeye Faslı yıldızı ekleyecek. Portekizli teknik adamın bu durumda performansından memnun kalmadığı Zajc’ı listeden çıkarabileceği konuşuluyor. Kampta Mourinho’yu en çok etkileyen isimlerden birisi geçen sezon Sivasspor’a kiralanan Bartuğ Elmaz oldu. Bartuğ’un Lugano maçında on birde olması bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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