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Beşiktaş, Emre Bilgin'i TFF 1. Lig ekibine kiraladı

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Beşiktaş, Emre Bilgin&#039;i TFF 1. Lig ekibine kiraladı
Beşiktaş, Emre Bilgin, Fatih Karagümrük, Haber

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer eden Beşiktaş, genç kalecisi Emre Bilgin'i kiralık olarak gönderdi.

Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Emre Bilgin'in 2024/25 sezonunun sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş, Emre Bilgin'i TFF 1. Lig ekibine kiraladı - 1. Resim

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne geçici Transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük'ün paylaşımında ise Emre Bilgin'in transferi için, "Beşiktaş’tan file bekçisi Emre Bilgin’i yeniden 1 sezon kiralık olarak renklerimize bağladık. Geçen sezon 13 maçta kalemizi koruyan Emre, çeşitli yaş gruplarında birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Emre Bilgin’e Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz."

Düzenleyen:  - Spor
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