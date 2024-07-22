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Allan Saint Maximin sakatlığı yüzünden Fenerbahçe Lugano maçı kadrosunda yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Allan Saint Maximin sakatlığı yüzünden Fenerbahçe Lugano maçı kadrosunda yer almadı
Uefa Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Allan Saint Maximin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Allan Saint Maximin'in kadroda yer almayacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu maçlarına sayılı günler kaldı.

Turnuva kapsamında Fenerbahçe ve Lugano'nun karşı karşıya geleceği maç 22 Temmuz Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

Maça saatler kala sarı-lacivertlilerden kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint Maximin'in kadroda yer almayacağı açıklandı.

Allan Saint Maximin sakatlığı yüzünden Fenerbahçe Lugano maçı kadrosunda yer almadı - 1. Resim

ALLAN SAİNT MAXİMİN NEDEN LUGANO MAÇINDA YOK?

Allan Saint Maximin yaşadığı sakatlık nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almadı. 

Futbolcunun 21 Temmuz'da yaptığı antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadığı açıklandı.

Resmi maça çıkmadan sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun tedavisine ise başlandığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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