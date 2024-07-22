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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin sakatlandı! Lugano maçında kadroda yok

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin, Sakatlık, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lugano maçı öncesi yeni transfer Maximin'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin dün yaptığı antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan Allan Saint-Maximin, İsviçre deplasmanına götürülmüyor. Mourinho, yıldız ismi kadroya almadı.

Fenerbahçe'ye yeni transferi Allan Saint-Maximin'den kötü haber. 

Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Maximin, dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı. Darbeye bağlı sakatlanan deneyimli isim, bugün açıklanan Lugano mücadelesinin kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin sakatlandı! Lugano maçında kadroda yok - 1. Resim

Henüz resmi maça çıkmadan sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.

MAXIMIN KADROYA ALINMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin sakatlandı! Lugano maçında kadroda yok - 2. Resim

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

Öte yandan yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin sakatlandı! Lugano maçında kadroda yok - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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