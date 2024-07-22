Fenerbahçe Lugano maçıyla Avrupa'daki 271. sınavına çıkacak
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Fenerbahçe Avrupa kupalarında 271. kez sahne alacak. Sarı-lacivertliler, yarın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla kozlarını paylaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI KARNESİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
82
42
23
17
119
80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
34
12
11
11
48
39
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
270
107
55
108
366
384