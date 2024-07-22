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Fenerbahçe Lugano maçıyla Avrupa'daki 271. sınavına çıkacak

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Fenerbahçe Lugano maçıyla Avrupa&#039;daki 271. sınavına çıkacak
Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Avrupa kupalarında 271. kez sahne alacak. Sarı-lacivertliler, yarın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

270

107

55

108

366

384

Düzenleyen:  - Spor
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