Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme:

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.