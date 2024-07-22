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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.

23 Temmuz Salı günü yapılacak olan karşılaşma öncesinde açıklanan kadroda hangi oyuncuların yer aldığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı - 1. Resim

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNDE YER ALAN OYUNCULAR KİMLER?

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ertuğrul Çetin, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat

Defans: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmez, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenkt Tosun, Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİNDE YER ALMAYAN OYUNLAR HANGİLERİ?

UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önceye kadar kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Açıklanan listede kadroda yer almayan oyuncular ise şöyle:

  • Samet Akaydin
  • Levent Mercan
  • Luan Peres
  • Miguel Crespo
  • Miha Zajc
  • Cengiz Ünder
  • Emre Mor
  • Burak Kapacak
  • Umut Nayit

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Samet Akaydın, Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı - 3. Resim

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin Lugano karşısında sahaya çıkması durumunda muhtemel ilk 11'i şöyle olacak:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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