Fenerbahçe Lugano maçını Portekizli hakem Tiago Martins'ın karnesi

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme:

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu. 23 Temmuz Salı günü oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı. İşte Portekizli hakem Tiago Martins'in Fenerbahçe karnesi...