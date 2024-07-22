Fenerbahçe Lugano maçını Portekizli hakem Tiago Martins'ın karnesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu. 23 Temmuz Salı günü oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı. İşte Portekizli hakem Tiago Martins'in Fenerbahçe karnesi...
Fenerbahçe ve Lugano arasında 23 Temmuz Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.
Hakemin belli olmasının ardından taraftarlar tarafından Tiago Martins'in Fenerbahçe karnesi belli oldu.
HAKEM TİAGO MARTİNS'İN FENERBAHÇE KARNESİ
44 yaşındaki deneyimli hakem Tiago Martins kariyeri boyunca hiçbir Fenerbahçe maçını yönetmedi.
Tiago Martins, Türk takımlarından kariyerinde sadece A Milli Takımımızın 9 Kasım 2017 tarihinde oynadığı Romanya deplasman maçını yönetti.
Karşılaşmada mağlup olan A Milli Takımımız sadece 1 sarı kart gördü.
Deneyimli hakemin 2023-2024 sezonunda 21 maçta toplam 98 sarı, 5 sarıdan kırmızı, 3 kırmızı kart gösteri.
11 kez penaltı noktasını gösteren hakemin yönettiği maçların ligleri ise şöyle:
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri - 1
Protathlima Stoiximan Super League - 1
UAE Pro League - 1
Liga Portugal - 9
Liga Portugal - 2
Taça de Portugal - 2
Allianz Cup - 1
Kaynak: Türkiye Gazetesi