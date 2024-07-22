Fenerbahçe Lugano'yu elerse Lille ile karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları bugün çekiliyor. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden; Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor ve Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacakları rakipleri ise belli olacak.

UEFA'nın organizasyonları olan; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunun kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un ve Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in tur atlamaları halinde eşleşeceği takımlar belirlenecek.

LUGANO SONRASI F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KİM BELLİ OLDU

Daha önce yapılan kura çekiminde 2. ön eleme turundaki rakipler belli olmuştu. Buna göre Fenerbahçe ile Lugano ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rövanş karşılamasında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da mücadele edecek.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR TUR ATLARSA RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor ilk maçta perşembe günü Ruzomberok'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım rövanş maçında 1 Ağustos'ta rakibini konuk edecek.

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlamaları halinde 3. turda karşılaşacağı rakipleri bugün yapılacak kura çekiminde belirlenecek.

KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA?

İşte Avrupa Kupaları'nda kura çekim saatleri:

Şampiyonlar Ligi: 14.00

Avrupa Ligi: 15.00

Konferans Ligi: 16.00