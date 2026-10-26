Jose Mourinho, VAR'a ve İspanyol medyasına patladı: Hiçbiriniz sormadı

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in teknik patronu Jose Mourinho, Barcelona'ya karşı deplasmanda 2-1 galip geldikleri dev maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, El Clasico'nun VAR hakemine ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

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Real Madrid, El Clasico'dan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Camp Nou'da Kylian Mbappe'nin golleriyle kazandıkları Barcelona maçının düzenlenen ardından basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ OYNADILAR"

63 yaşındaki çalıştırıcı, "Harika bir maçtı. Futbolu seven herkesin izlediği bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı. Oyuncularım olağanüstü maç çıkardılar. Çok organizeydiler, konsantreydiler ve yoğun baskı yapan rakibe karşı geriden oyun kurarak çıkma cesaretini gösterdiler. Skoru 2-0'a getirecek fırsatlarımız oldu. Barcelona ikinci yarıda güçlü tepki verdi ama çok sakin ve organize şekilde oynadık. Skor 1-1 iken soğukkanlılığımızı kaybetmedik. Bahsetmek istemediğim bir isim var; Valverde (Federico) sakat halde 40 dakikadan fazla oynadı. Sakatlandı, devam etmek istedi, sınırlarını zorladı ve sahada olduğu sürede elinden geleni yaptı" dedi.

Jose Mourinho - Hansi Flick

"VAR HAKEMİ UYUYAKALDI"

Hakemin harika bir maç yönettiğini dile getiren Jose Mourinho, VAR hakemine ise ateş püskürdü: Bence harika bir maç yöneten bir hakem ve 60'ıncı dakikada uyuyakalmış gibi görünen bir VAR varken (Joao Cancelo’nun Diomande’ye yaptığı faule kırmızı kart gerekiyordu) yine de harika bir maç, harika bir galibiyet oldu.

Real Madrid, LaLiga'da lider Barcelona'bıb 3 puan gerisinde 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

"LUNIN" TEPKİSİ

Basın toplantısında gazetecilere ve fikstüre tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Bana 2 soru sordunuz ve hiçbiri Lunin (Lunin) hakkında değildi. Lunin'in hataları yüzünden burada kaybetseydik ilk soru onun hakkında olurdu. Ona tek söylediğim şey yedek kulübesinde oturmak için antrenman yapmadığıydı. Çok dengeli ve sakin bir maç çıkardı. Dünyanın en iyi kalecisine sahibiz ama bugün hiçbirimiz Courtois (Thibaut) oynamadığı için üzülmedik. Pazar günü deplasmanda oynuyoruz, çarşamba günü deplasmanda, sonra cumartesi günü yine deplasmanda bir maç daha var ama neyse" sözlerini sarf etti.

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