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Spor

Juventus'ta Zeki Çelik'in golü galibiyete yetmedi

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Juventus'ta Zeki Çelik'in golü galibiyete yetmedi
Başlık ResmiJuventus'ta Zeki Çelik'in golü galibiyete yetmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in gol attığı maçta Juventus, Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

TORİNO'DA 4 GOLLÜ MAÇ

İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

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Dolmabahçe
SPOR

Dolmabahçe'de seri sonu: 10 kişilik Beşiktaş, Crystal Palace karşısında beraberliğe razı oldu

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4

Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4

Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1

Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2

Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1

OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0

Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2

Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6

Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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