Juventus'ta Zeki Çelik'ten kötü haber

Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü atan Zeki Çelik'in sol arka adalesinde kas hasarı tespit edildi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

Bu sezon Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 9 maçta görev yapan milli sağ bek, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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