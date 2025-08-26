Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın savunmasına Juventus'tan takviye

Beşiktaş'ın savunmasına Juventus'tan takviye

Beşiktaş&#039;ın savunmasına Juventus&#039;tan takviye
Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, savunmaya önemli bir takviye yaptı. Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djaló için son bir adım kaldı.

Sporting alt yapısında yetişen, Porto, Lille gibi birçok Avrupa takımında oynayan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, Juventus teknik direktörü Igor Tudor'un planlarına uymayan birçok futbolcudan biri. 

Ayrıca Djalo'nun sözleşmesinin 2026 yılının Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle yönetim, kalıcı bir çözüm bulmak istiyor.

GELMEK ÜZERE 

Beşiktaş, yeni sezon öncesi defans hattını güçlendirmek için bir süredir stoper arayışındaydı. Esas mevkisi stoper olan Djalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djaló için yaptığı teklifi kabul etti. Sözleşmelerin imzalanmasına son bir adım kaldı. 

Portekizli oyuncu geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmiş istikrarsız performans ve disiplinsizlik ile boğuşmuştu .

Kariyeri boyunca 156 maça çıkan Portekizli stoper, 6 kere fileleri havalandırırken 2 gole de katkı sağladı.

25 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. 

