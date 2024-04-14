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CANLI ANLATIM

Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı anlatım blog | Şampiyonluk yolunda kritik viraj

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Karagümrük-Fenerbahçe maçı canlı anlatım blog | Şampiyonluk yolunda kritik viraj

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı 2 puanla takibini sürdüren Fenerbahçe, Karamgümrük deplasmanından kayıpsız ayrılmak istiyor. Hafta içi UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler bu karşılaşmaya 8 eksikle çıkacak. Karagümrük-Fenerbahçe maçına dair tüm gelişmeleri canlı blogdan takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽MUHTEMEL 11'LER
  • 🔥FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
  • ⚽İKİ TAKIM ARASINDAKİ 16.RANDEVU

14.04.2024 10:37

⚽MUHTEMEL 11'LER

⚫🔴Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna.

🟡🔵Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko.

14.04.2024 10:34

🔥FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

👉Sarı-lacivertlilerde maç öncesi 8 eksik var; Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat

14.04.2024 09:45

⚽İKİ TAKIM ARASINDAKİ 16.RANDEVU

👉Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe, 1'ini ise Karagümrük kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

👉Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 20 maçı kaybetmedi.

14.04.2024 09:30

⚽Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında sahne alacak. 

⚽Bugün saat, 19:00 başlayacak olan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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