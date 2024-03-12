Kartal güçten düştü! Beşiktaş derbinin ardından Gaziantep’te de skorda ve oyunda yoktu

Ligde üçüncülük umudunu koruyan siyah beyazlılar, Selçuk İnan’la ilk maçına çıkan rakibi karşısında tutuk kaldı. Gaziantep, Sorescu ve Draguş’un golleriyle lige tutunurken Cenk’le penaltı kaçıran Kartal Trabzonspor’un üç puan gerisinde kaldı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Derbide solda Semih’i oynatan Fernando Santos dün de Muçi’yi bu bölgede kullandı.

HIZLICA 90 DAKİKA

Ogün Özçiçek sürekli pres yaptı, çok top kaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Santos hücum oyuncularını yanlış bölgelerde kullanınca mağlubiyete davetiye çıkardı.

FIFA kokartlı Arda Kardeşler’in maçta tartışılan tek kararı son dakikalarda verdiği penaltıydı.

En düşük ortalama Kara Kartal, 2014-15’ten bu yana en düşük toplam (13.3) ve isabetli şut (4.5) ortalamalarında kaldığı sezonu yaşıyor.

İNANAN KAZANDI

10 numarada Zaynutdinov olunca, Muçi-Rashica-Semih üçlüsü arasında pas bağlantısı kurulamadı ve orta alanda üretkenlik de sıfıra düştü. Selçuk İnan ise ilk maçında dörtlü savunma kurgusuyla ezber bozarken, ön alanda yaptırdığı kalabalık baskı sayesinde de takımının erkenden öne geçmesini sağladı.

BU NASIL KARTAL?

Beşiktaş hücumda o kadar etkisizdi ki ilk yarı sona erdiğinde gol beklentisi 0,13’tü ve sadece bir korner kullandı. Rakip ceza sahasına bir defa giren ev sahibi ekip ise bunda da golü buldu. İkinci yarının başında Zaynutdinov’un yerine giren Cenk Tosun sol kanada, Muçi ise 10 numara bölgesine geçti. Al-Musrati’nin sakatlanıp çıkmasıyla Beşiktaş için işler daha da zorlaştı.

DRAGUŞ FİŞİ ÇEKTİ

Son 30 dakikada Aboubakar-Cenk Tosun ile çift santrfor sistemini deneyen Santos, 10 numara bölgesine Gedson’u, sol kanada Semih’i geçirdi. Saha içinde sürekli bölgeleri değişen siyah beyazlı futbolcular kötü sonu değiştiremedi. Draguş 85’te farkı 2’ye çıkardı. Cenk Tosun da Beşiktaş adına kötü futbola, kötü geceye ‘yakışır’ bir kötü vuruşla penaltıyı kaçırınca Beşiktaş üst üste ikinci defa kaybetti.

DERBİDEN SONRA YİNE... AL-MUSRATİ'DEN HATA

∂ Beşiktaş geçen hafta evinde Galatasaray’a 1-0 mağlup olurken, maçın tek golünü kendi kalesine atan Al-Musrati’nin dün de yaptığı pas hatası gole sebep oldu. Libyalı ön libero ikinci yarının başında sakatlanarak yerini Amartey’e bıraktı.

SANTOS'TAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA: ÖZÜR DİLİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos kötü bir sonuç aldıklarını belirterek taraftardan özür diledi. Genel olarak kötü olduklarını belirten Santos “İlk sorumluluk bende. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. İyi oyunlarımızı geliştirmemiz lazım” dedi.

AGRESİF DEĞİLDİK

“Beşiktaş kimliğini gösteremedik” diyen teknik patron “Her zaman dediğim gibi rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Konuşacağız” ifadesini kullandı.

SANTOS’LA 10 MAÇTA 9 GOL!

RAKİP SKOR

Karagümrük 3-0

Pendikspor 0-4

Adana Demir 0-0

Sivasspor 0-1

Trabzonspor 2-0

Kayserispor 0-0

Konyaspor 2-0

İstanbulspor 2-0

Galatasaray 0-1

Gaziantep FK 0-2

İKİ MAÇTIR YOK SEMİH YİNE SUSKUN

∂ Siyah beyazlıların hücumdaki en skorer ismi olan Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinin ardından deplasmandaki Gaziantep FK karşısında da suskun kaldı. Genç forvetin şu ana kadar ligde dokuz gol ve bir asisti bulunuyor.

GEDSON FERNANDES: SÖYLEYECEK SÖZ YOK

∂ Beşiktaşlı Gedson Fernandes mağlubiyetin ardından çok üzgün olduğunu belirterek, “Söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup onlara bakmamız lazım” diye konuştu.

DANİEL AMARTEY: FUTBOL BAZEN BÖYLEDİR

∂ Beşiktaş’ın bu sezonki tartışmalı transferleri arasında yer alan Daniel Amartey, karşılaşma sonu yaptığı açıklamada, “Futbol bazen böyledir. Birlikte olup geri dönmeliyiz. Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.

SELÇUK İNAN MUTLU İNANCIN ZAFERİ!

∂ Gaziantep FK başında ilk maçına çıkan ve kazanan Selçuk İnan, “Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk görüştüğümde, ‘Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten’ dedim. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

GAZİANTEPSPORLU DRAGUŞ: ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ

Maçta skoru belirleyen golü atan Denis Draguş: “Yeni hocamız için iyi bir başlangıç oldu. Biz takım olarak iyi yoldayız. Şehir, başkanımız ve herkes için iyi bir akşam oldu. Aynı mücadeleyi kalan maçlarda da sürdürmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

43 YIL SONRA 11 YENİLGİ TARİHİ ÜZÜNTÜ

∂ Beşiktaş beşinci teknik direktörü ve yeni başkanıyla devam ettiği sezonda yıllar sonra en kötü istatistiği tekrar ettirdi. Gaziantep deplasmanından da boş dönen siyah beyazlılar 1980-81 sezonundan bu yana ilk defa ligin 29’uncu haftasında 11 mağlubiyet aldı.