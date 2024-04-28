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Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu

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Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek&#039;in son durumu belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş derbisinde şanssız bir sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. Karşılaşmanın 17.dakikasında sakatlanan İsmail Yüksek'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etse de, İsmail Yüksek'in geçirdiği sakatlık sarı-lacivertlerde can sıktı. Karşılaşmanın 17.dakikasında sakatlık yaşayan Yüksek, sahada kendini yere bıraktı. 

Hakem Volkan Bayarslan, sağlık ekibini sahaya davet etti. 25 yaşındaki futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu - 1. Resim

YÜKSEK'İN SON DURUMU

İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncu sezonu kapattı. Konuya dair Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. 

Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu - 2. Resim

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Öte yandan Yüksek'i Beşiktaş maçında izlemek için Bayern Münih'ten yetkililer de tribünde yer alıyordu. 

Düzenleyen:  - Spor
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