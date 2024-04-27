Böyle şanssızlık görülmedi! Almanlar İsmail Yüksek için geldi o oyuna devam edemedi! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalma nedeni şoke etti! Flaş Galatasaray detayı! Mert Hakan Yandaş'la da kapıştı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide, İsmail Yüksek şanssız bir sakatlık yaşadı. Yerden kalkamayan genç yıldız gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa kulübünün radarına giren İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinden şanssız bir sakatlık yaşadı.

Semih Kılıçsoy'la girdiği ikili mücadelede yerde kalan Yüksek, yeniden ayağa kalkmayı denese de başarılı olamadı.

YOK BÖYLE ŞANSSIZLIK

Öte yandan İsmail Yüksek'in Bundesliga devi Bayer Leverkusen tarafından tribünden izlendiği öğrenildi. Bayer Leverkusen'de sportif direktör yardımcısı olarak çalışan Devin Özek'in İsmail Yüksek için raporunu sunacağı vurgulandı.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Maç sonu açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kartal şu ifadeleri kullandı:

“İsmail Yüksek için üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok.”