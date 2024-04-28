Macron'dan Avrupa savunması açıklaması: "Nükleer silahları da içeren ortak Avrupa savunması fiikrini tartışmaya hazırım!"

ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer silahların ortak Avrupa savunmasındaki rolü konusunda "tartışma açmaya" hazır olduğunu söyledi.

"Ortak Avrupa savunması" oluşturma fikri Macron'un uzun süredir gündeme getirdiği hedeflerinden biri olsa da bu konuda, NATO şemsiyesinin daha güvenilir olduğunu savunan diğer AB ülkelerinin muhalefetiyle karşılaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konu ile ilgili bölgesel basın grubu EBRA'ya verdiği mülakatta, şu ifadeleri kullandı:

"Füze savunmasını, uzun menzilli silahları, bunlara sahip olanlar ya da kendi topraklarında Amerikan nükleer silahları bulunanlar için nükleer silahları da içermesi gereken bu tartışmayı açmaktan yanayım. Her şeyi masaya yatıralım ve bizi gerçekten güvenilir bir şekilde neyin koruduğunu görelim. Bu, füze kalkanlarının konuşlandırılması anlamına gelebilir, ancak tüm füzeleri engellediğinden ve nükleer silahların kullanımını caydırdığından emin olmalıyız. Fransa özgünlüğünü koruyacaktır ama Avrupa'nın savunmasına daha fazla katkıda bulunmaya da hazırdır."

"ABD'YE DAHA FAZLA GÜVENEMEYİZ"

Avrupa'yı ABD'ye daha az bağımlı "inandırıcı" bir savunma stratejisi benimsemeye çağıran Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnandırıcı olmak aynı zamanda Rusları caydırmak için uzun menzilli füzelere sahip olmak demektir. Bir de nükleer silahlar var: Fransa'nın doktrini, hayati çıkarlarımız tehdit edildiği zaman bunları kullanabileceğimiz yönündedir. Detaylara girmeden bu hayati çıkarların bir Avrupa boyutu olduğunu daha önce zaten söylemiştim. Çünkü bu caydırıcılık Avrupa savunmasının güvenilirliğine katkıda bulunacaktır. ABD'ye sonsuza kadar bel bağlayamayız."

Fransa, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından 27 üyeli bloğun kendi nükleer silahlarına sahip tek üyesi konumunda.

TRUMP'IN TEKRAR BAŞKAN OLMA İHTİMALİ

Rusya'nın Ukrayna işgali ve 'Önce Amerika' düşüncesini benimseyen ve 'izolasyonist' politikalarıyla bilinen Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı olma olasılığı, son dönemlerde Paris başta olmak üzere Avrupa'nın savunma alanında daha fazla bağımsızlık kazanması gerektiği çağrılarını yeniden güçlendirdi.

"AVRUPA, KÜRESEL SİLAHLANMA KARŞISINDA ÇOK YAVAŞ VE İDDİALI DEĞİL"

Öte yandan Macron, perşembe günü de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 'Rus saldırganlığından kaynaklanan varoluşsal bir tehditle karşı karşıya' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransız lider, "Avrupa" temalı konuşmasında, "daha egemen ve daha güçlü bir Avrupa" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmamasının Avrupa'nın güvenlik "koşulu" olduğunu kaydetti ve Rusya'ya karşı "otonom ve gerçek bir strateji" yürütülmesi gerektiğini savundu.

Dünya genelinde artan silahlanma karşısında Avrupa'nın "çok yavaş kaldığını ve yeterince iddialı olmadığını" belirten Macron, "Güvenilir Avrupa Savunması" isimli bir konseptin inşası için Avrupalı ortakları ile harekete geçeceğini dile getirdi.

Macron ayrıca kıtanın "siber güvenlik ve siber savunma kapasitesine" de sahip olmasını istediğini belirtti.