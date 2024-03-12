G.Saray ve F.Bahçe, unutulmaz bir finale gidiyor! Yok böyle yarış

Ligin bitimine dokuz hafta kala, Trabzon ve Beşiktaş’ın şampiyonluk için matematiksel şansı kalmadı… Zirvedeki iki takım rekorlar sezonunu en önde göğüslemeye çalışıyor…

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı Avrupa’nın en büyük çekişmelerinden birini beraberinde getirirken, her iki takımın da ligi domine etmesi dikkat çekiyor.

FARK KOPTU GİTTİ

Lider Galatasaray ile üçüncü Trabzonspor arasındaki puan farkı 29 oldu. İki takım arasındaki ikili averaj da sarı kırmızılılardan yana. Bu şu demek; ligin bitimine dokuz hafta kala lig üçüncüsünün şampiyonluk için matematiksel olarak da şansı kalmadı!

93 PUAN REKORU

Ligde bu hafta Trabzonspor’a konuk olacak olan F.Bahçe, sezonun geri kalan bölümünde sahasında Beşiktaş ile ve deplasmanda G.Saray ile karşılaşacak. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarını galibiyetle geçen sarı kırmızılı takım ise F.Bahçe’yi evinde ağırlayacak. G.Saray beş maç daha kazanırsa F.Bahçe’nin 1988-89’daki 93 puan rekorunu yakalayacak. Sarı lacivertliler de kalan maçlarda üç gol ortalaması tutturursa o sezondaki 103 gollü rekoru egale edecek.

GALATASARAY: 78 PUAN

Kasımpaşa (D)

Hatayspor

Alanyaspor (D)

Pendikspor

Adana Demir (D)

Sivasspor

Karagümrük (D)

Fenerbahçe

Konyaspor (D)

FENERBAHÇE: 76 PUAN